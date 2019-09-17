Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE IN INTERNA, QUI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA’;
CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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