Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E LA RUSTICA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA’;
CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE SULLA ROMA FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO;
STESSA SITUAZIONE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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