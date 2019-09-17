Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E LA RUSTICA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA’;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA FLAMINIA, TRA VIA DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI;
A SUD DELLA CAPITALE CODE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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