Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E LA RUSTICA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA FLAMINIA, TRA VIA DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA;
A SUD DELLA CAPITALE SITUAZIONE INVARIATA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE PERMANGONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, CON INCOLONNAMENTI TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral