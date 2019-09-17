Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA IL BIVIO PER LA GIUSTINIANA E PRATO DELLA CORTE IN DIREZIONE VITERBO;
CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE DOVE PERMANGONO CODE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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