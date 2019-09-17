Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA SEGNALIAMO QUALCHE DISAGIO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL2 ROMA TIVOLI AVEZZANO, A CAUSA DI GUASTO TECNICO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA, CON RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; SEMPRE PER INCONVENIENTE TECNICO SERVIZIO RALLENTATO ANCHE SULLA LINEA FL5 ROMA-GROSSETO, QUI CON RITARDI FINO A 30 MINUTI;
E IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA, PERMANGONO CODE RESIDUE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO;
SITUAZIONE INVARIATA ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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