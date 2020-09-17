Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2020 ore 08:15

di - 17 Settembre 2020 - 8:15

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    VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2020 ORE 8:05 ARIANNA CAROCCI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO CONGESTIONATO PER INCIDENTE TRA TUSCOLANA E LA RUSTICA. IN INTERNA, INVECE, PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA.
    PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, VERSO IL CENTRO CI SONO CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST.
    SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
    SULLA FLAMINIA, ANCHE PER LAVORI, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A ROMA.
    TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NOMENTANA TRA COLLEVERDE E MENTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
    RESTANDO IN ZONA CODE SULLA NOMENTANA BIS E IN VIA PALOMBARESE.
    DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO
    LAZIOMAR COMUNICA CHE A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 30 SETTEMBRE SONO IN VIGORE I NUOVI ORARI DELLE CORSE FORMIA – PONZA, FORMIA – VENTOTENE E TERRACINA – PONZA. TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
    DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A PIU TARDI
    Servizio fornito da Astral

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