Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2020 ore 08:15

PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO CONGESTIONATO PER INCIDENTE TRA TUSCOLANA E LA RUSTICA. IN INTERNA, INVECE, PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA.

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, VERSO IL CENTRO CI SONO CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULLA FLAMINIA, ANCHE PER LAVORI, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A ROMA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NOMENTANA TRA COLLEVERDE E MENTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

RESTANDO IN ZONA CODE SULLA NOMENTANA BIS E IN VIA PALOMBARESE.

DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO

LAZIOMAR COMUNICA CHE A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 30 SETTEMBRE SONO IN VIGORE I NUOVI ORARI DELLE CORSE FORMIA – PONZA, FORMIA – VENTOTENE E TERRACINA – PONZA. TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

