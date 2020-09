Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2020 ORE 17.05 ALESSIO CONTI

IN APERTURA L’A\ ROMA NAPOLI. ATTENZIONE ALL’INCIDENTE SULLA RAMPA DI USCITA FERENTINO PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA

RESTIAMO IN A1 DOVE PER LAVORI CI SONO BREVI INCOLONNAMENTI TRA PONTECORVO E CEPRANO NELLE DUE DIREZIONI, ATTIVO ANCHE SCAMBIO DI CARREGGIATA NEL TRATTO, PRESTARE ATTENZIONE

ANDIAMO A ROMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODETRA PONTINA E TUSCOLANA

IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, DA CENTRALE DEL LATTE ALLA RUSTICA E PROSEGUENDO INCOLONNAMENTI DA PRENESTINA ALL’APPIA.

IN USCITA DA ROMA

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TORCERVARA E IL RACCORDO

SEMPRE IN USCITA DALLA CAPITALE LUNGHE CODE ANCHE SULLA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA A LABARO E SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA CAPANNELLE E FRATTOCCHIE

CI SPOSTIAMO A LATINA

SULLA PONTINA PER LAVORI CODE TRA BORGO PIAVE E BORGO ISONZO IN DIREZIONE DI TERRACINA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO INTERROTTA LA LINEA FERROVIARIA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO TRA FLAMINIO E MONTREBELLO PER INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI UN INCENDIO NEI PRESSI DEI BINARI

