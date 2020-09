Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2020 ORE 19.05 ALESSIO CONTI

APRIAMO CON ROMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA

IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, POI CODE A TRATTI DA NOMENTANA ALL’APPIA.

PER EFFETTO CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA TOGLIATTI VERSO SETTCAMINI

SULLA PONTINA

INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGIONA A POMEZIA CREA CODE DA MONTED’ORO VERSO LATINA

POI PER LAVORI CODE ANCHE TRA BORGO PIAVE E BORGO ISONZO IN DIREZIONE DI TERRACINA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO ANCORA INTERROTTA LA TRATTA URBANA DELLA FERROVIARIA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO TRA FLAMINIO E MONTREBELLO PER INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA ZONA DI MONTE ANTENNE. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA.

PER IL COLLEGAMENTO ALLA TRATTA EXTRAURBANA CI SONO BUS COTRAL AGGIUNTIVI DA SAXA RUBRA

TORNATA REGOLARE L’ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI CON RITARDI REGISTRATI FINO A 50 MINUTI PER INCONVENIENTE TECNICO ALL’ALTEZZA DI ANGNI

INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT. PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800118800.

