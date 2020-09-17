Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2020 ORE 19.05 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON ROMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA
IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, POI CODE A TRATTI DA NOMENTANA ALL’APPIA.
PER EFFETTO CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA TOGLIATTI VERSO SETTCAMINI
SULLA PONTINA
INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGIONA A POMEZIA CREA CODE DA MONTED’ORO VERSO LATINA
POI PER LAVORI CODE ANCHE TRA BORGO PIAVE E BORGO ISONZO IN DIREZIONE DI TERRACINA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO ANCORA INTERROTTA LA TRATTA URBANA DELLA FERROVIARIA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO TRA FLAMINIO E MONTREBELLO PER INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA ZONA DI MONTE ANTENNE. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA.
PER IL COLLEGAMENTO ALLA TRATTA EXTRAURBANA CI SONO BUS COTRAL AGGIUNTIVI DA SAXA RUBRA
TORNATA REGOLARE L’ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI CON RITARDI REGISTRATI FINO A 50 MINUTI PER INCONVENIENTE TECNICO ALL’ALTEZZA DI ANGNI
INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT. PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800118800.
DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral