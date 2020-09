Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2020 ORE 20.20 ALESSIO CONTI

TRAFFICO CHE SI STA NORMALIZZANDO SULLA MAGGIORPARTE DELLE VIE DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE

POCHE ECCEZIONI SULLA VIA DEL MARE, CI SONO CODE TRA DRAGONA E VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO IN ENTRAMBI I CASI VERSO VIA DI CASTEL FUSANO

SULLA PONTINA TRAFFICO SCORREVOLE SU TUTTA LA TRATTA

RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGIONA A POMEZIA

PER I CANTIERI NOTTURNI SEGNALIAMO STANOTTE LAVORI SULLE RAMPE DEL RACCORDO IN INGRESSO E USCITA DALLA ROMA FIUMICINO

E SULLA STESSA ROMA FIUMICINO QUELLI DI PAVIMENTAZIONE IN DIREZIONE DELL’EUR.

IL TRAFFICO SARÀ DEVIATO A SECONDA DELLE LAVORAZIONI CON CHIUSURE ALTERNATE.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO UN ULTIMO AGGIORNAMENTO SULLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO.

I TRENI EXTRAURBANI 503-613 SONO CANCELLATI.

IN SOSTITUZIONE LA CORSA COTRAL 9601 CON PARTENZA ALLE ORE 22.00 DA CATALANO

INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT. PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800118800.

