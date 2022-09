Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2022 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2022 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA VIA DEL MARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE CON VEICOLO RIBALTATO CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI OSTIA ANTICA IN DIREZIONE ROMA, SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA;

UN INVITO ALL’ATTENZIONE ANCHE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE CON PIU’ VEICOLI COINVOLTI TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZION;

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA; RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA CASSIA BIS TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA; RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO;

SEMPRE PER LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, ANCHE QUI SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA.

