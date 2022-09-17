Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2022 ore 17:30

di - 17 Settembre 2022 - 17:30

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    VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2022 ORE 17:20 FEDERICO MONTI
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    MASSIMA ATTENZIONE PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULL’AUTOSTRADA A12 ROMA-TARQUINIA, PER UN INCIENDIO DIVAMPATO NELLE VICINANZE DELLA SEDE STRADALE E CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
    CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI;
    ANCORA FORTI DISAGI SULLA CASSIA BIS PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CAUSATA DA LAVORI IN CORSO CHE PROVOCANO CODE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
    INFINE LUNGHE CODE SULLA PONTINA, PER LAVORI IN CORSO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA.
    DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

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