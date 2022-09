Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2022 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2022 ORE 17:20 FEDERICO MONTI

MASSIMA ATTENZIONE PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULL’AUTOSTRADA A12 ROMA-TARQUINIA, PER UN INCIENDIO DIVAMPATO NELLE VICINANZE DELLA SEDE STRADALE E CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI;

ANCORA FORTI DISAGI SULLA CASSIA BIS PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CAUSATA DA LAVORI IN CORSO CHE PROVOCANO CODE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

INFINE LUNGHE CODE SULLA PONTINA, PER LAVORI IN CORSO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA.

