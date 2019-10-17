Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INIZIAMO DAL RACCORDO, PARTICOLARMENTE TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO INFATTI CODE TRA TOR BELLA MONACA E APPIA. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE IN ESTERNA TRA A24 E NOMENTANA.
A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA FLAMINIA TRAFFICO CNGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SI RALLENTA SULLA CASSIA BIS DA FORMALELO AL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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