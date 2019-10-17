Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INIZIAMO DAL RACCORDO, PARTICOLARMENTE TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO INFATTI CODE TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E VIA DEL MARE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
CODE A TRATTI SULLA ROMA-FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA SEMPRE IN ENTRATA NELLA CAPITALE.
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.
INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL DID ECIMA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR.
SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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