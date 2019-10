Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E TIBURTINA, PIU’ AVANTI ABBIAMO CODE TRA CASLINA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

CODE A TRATTI SULLA ROMA-FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.

INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL DID ECIMA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR.

SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

PER IL RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO CHIUSA AL TRAFFICO L’ ARDEATINA BIS TRA I KM 1+400 E 1+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA SR207 NETTUNENSE.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral