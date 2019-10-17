Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASLINA E PONTINA, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO CASILINA-APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E PONTINA E ANCORA TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN COMPLANARE.
CODE A TRATTI SULLA ROMA-FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR.
E’ INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DELLA VIA DIE LAGHI VERSO ROMA.
SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
PER IL RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO CHIUSA AL TRAFFICO L’ ARDEATINA BIS TRA I KM 1+400 E 1+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA SR207 NETTUNENSE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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