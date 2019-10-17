Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDNETE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO IN ESTERNA TRA TOR BELLA MONACA E CENTRALE DEL LATTE. QUALCHE PROBLEMA ANCHE IN INTERNA, SI RALLENTA IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN COMPLANARE.
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA-FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR.
SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
PER IL RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO CHIUSA AL TRAFFICO L’ ARDEATINA BIS TRA I KM 1+400 E 1+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA SR207 NETTUNENSE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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