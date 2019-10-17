Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO IN ESTERNA TRA TUSCOLANA E CENTRALE DEL LATTE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, IN COMPLANARE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA-FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR.
SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
PER IL RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO CHIUSA AL TRAFFICO L’ ARDEATINA BIS TRA I KM 1+400 E 1+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA SR207 NETTUNENSE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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