Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA CENTRALE DEL LATTE, IL TRAFFICO ‘E TORNATO REGOLARE.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER UN CANTIERE MOBILE TRA PORTONACCIO E FIORENTINI IN DIREZIONE RACCORDO.

SULLA FLAMINIA CODE DA CORSO FRANCIA A VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DA ROMA.

PER IL RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO CHIUSA AL TRAFFICO L’ ARDEATINA BIS TRA I KM 1+400 E 1+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA SR207 NETTUNENSE.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral