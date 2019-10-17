Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SULL’A24 ROMA TERAMO PER UN CANTIERE MOBILE TROVIAMO CODE TRA CARSOLI–ORICOLA E VICOVARO-MANDELA NELLE DUE DIREZIONI. RACCOMANDIAMO DI PRESTARE ATTENZIONE DATA LA PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA.
RESTANDO SULL’A24, IN QUESTO CASO CI RIFERIAMO AL TRATTO URBANO, CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SULLA FLAMINIA, SEMPRE PER LAVORI, SI PROCEDE INCOLONNATI DA CORSO FRANCIA A VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DA ROMA.
PER IL RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO CHIUSA AL TRAFFICO L’ ARDEATINA BIS TRA I KM 1+400 E 1+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA SR207 NETTUNENSE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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