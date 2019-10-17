Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE CI SONO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMA
SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA E TIBURTINA.
MENTRE PROPRIO SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE PER INCIDENTE
CODE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE
SULLA FLAMINIA, SEMPRE PER LAVORI, SI PROCEDE INCOLONNATI DA CORSO FRANCIA A VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DA ROMA.
ED INFINE PER IL RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO CHIUSA AL TRAFFICO L’ARDEATINA BIS TRA I KM 1+400 E 1+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA REGIONALE 207 NETTUNENSE.
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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