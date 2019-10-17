Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INIZIAMO DA VIA DI ROCCA CENCIA DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA ROCCA CENCIA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E APPIA.
MENTRE IN INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DE LABARO E TRA NOMENTANA E L’A24
PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMA
SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE
SPOSTIAMOCI A NORD:
SULLA FLAMINIA, PER LAVORI, SI PROCEDE INCOLONNATI DA CORSO FRANCIA A VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DA ROMA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LAGIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
E DINFINEPER IL RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO CHIUSA AL TRAFFICO L’ARDEATINA BIS TRA I KM 1+400 E 1+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA SR207 NETTUNENSE.
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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