Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E L’APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO
SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE
SPOSTIAMOCI A NORD:
SULLA FLAMINIA, PER LAVORI, SI PROCEDE INCOLONNATI DA CORSO FRANCIA A VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DA ROMA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LAGIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
ED INFINE PER IL RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO CHIUSA AL TRAFFICO L’ARDEATINA BIS TRA I KM 1+400 E 1+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA SR207 NETTUNENSE.
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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