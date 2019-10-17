Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INIZIAMO DALLA NETTUNENSE DOVE CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN INCIDENTE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE ALTEZZA BIVIO VIA DEI CERASETI
SULL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO IN CARREGGIATA INTERNA ANCHE PER INCIDENTE
SEMPRE IN INTERNA, PIU’ AVANTI, INCOLONNAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO
SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA FLAMINIA, PER LAVORI, SI PROCEDE INCOLONNATI DA CORSO FRANCIA A VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DA ROMA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LAGIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE A SEGUITO DEL RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO, BONIFICATA L’AREA SULL’ARDEATINA BIS TRA I KM 1+400 E 1+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA SR207 NETTUNENSE.
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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