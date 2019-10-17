Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA NETTUNENSE,CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN INCIDENTE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE ALTEZZA BIVIO VIA DEI CERASETI
SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI REGISTRANO CODE SULL’A24 ROMA TERAMO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI DIREZIONE ROMA;CODE ANCHE NEL SENSO OPPOSTO TRA SAN VITTORINO E CASTEL MADAMA
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E PRENESTINA E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24, RALLENTAMENTI TRA TOR DE SCHIAVI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO INZIANO LE PRIME CODE TRA RACCORDO E TOGLIATTI E A SEGUIRE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
DISAGI TRA SU VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E MENTANA NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA E A SEGUIRE TRA LA GIUSTINIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
INFINE A SEGUITO DEL RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO, BONIFICATA L’AREA SULL’ARDEATINA BIS TRA I KM 1+400 E 1+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA SR207 NETTUNENSE.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO,AL PROSSIMO NOTIZIARIO
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