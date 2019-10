Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 19:05 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INZIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E PRENESTINA E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24 ,CODE PER TRAFFICO INTENSO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA RACCORDO E TOGLIATTI DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOR DI SCHIAVI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

RIMANIAMO SULL’A24 DOVE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE CODE IN DIMINUZIONE SULL’A24 ROMA TERAMO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI DIREZIONE ROMA;CODE ANCHE NEL SENSO OPPOSTO TRA SAN VITTORINO E CASTEL MADAMA

RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA PARCO DE MEDICI E RACCORDO DIREZIOEN FIUMICINO

INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA

SU VIA NETTUNENSE PERMANGONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE ALTEZZA BIVIO VIA DEI CERASETI

TRAFFICO INTENSO SU VIA APPIA TRA FRATTOCCHIE E ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

INFINE A SEGUITO DEL RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO, BONIFICATA L’AREA SULL’ARDEATINA BIS TRA I KM 1+400 E 1+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA SR207 NETTUNENSE

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

