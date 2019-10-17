Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INZIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E APPIA E A SEGUIRE TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24,RALLENTAMENTI TRA TOR DE SCHIAVI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
PERMANGONO CODE SULLA NOEMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E MENTANA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI E A SEGUIRE TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE LA STORTA
INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA TORRINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
SU VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIEE POMEZIA NEI DUE SENSI ,SITUAZIONE ANALOGA SU VIA APPIA TRA FRATTOCCHIE E ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
ANDIAMO SULLA CASILINA DOVE SI REGISTRANO CODE TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI;
CODE ANCHE SU VIA DI VERMICINO ALTEZZA BORGHESIANA VIA ENRICO FERMI E VIA CASILINA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
INFINE A SEGUITO DEL RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO, BONIFICATA L’AREA SULL’ARDEATINA BIS TRA I KM 1+400 E 1+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA SR207 NETTUNENSE
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO,AL PROSSIMO NOTIZIARIO
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