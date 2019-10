Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI

INZIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E A 24 ,A SEGUIRE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA ROMA FIUMICINO E AURELIA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E APPIA

PERMANGONO CODE SULLA NOEMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E MENTANA NELLE DUE DIREZIONI

SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI E A SEGUIRE TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE LA STORTA

INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA TORRINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA

SU VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI

ANDIAMO SULLA CASILINA DOVE SI REGISTRANO CODE TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI

DISAGI SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

TRAFFICO RALLENTATO SULLA LINEA ALTA VELOCITA ’ FIRENZE- ROMA IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO AI SISTEMI DI GESTIONE DELLA LINEA TRA GALLESE E CAPENA. RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

INFINE A SEGUITO DEL RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO, BONIFICATA L’AREA SULL’ARDEATINA BIS TRA I KM 1+400 E 1+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA SR207 NETTUNENSE

