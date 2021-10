Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2021 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 17 OTTOBRE 2021 ORE 19:20 FEDERICO DI LERNIA

SEMPRE INTENSO IL TRAFFICO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO LA SITUAZIONE PARTENDO DALLA A24 ROMA TERAMO dove è CHIUSO IL TRATTO TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORICOLA PER LAVORI IN DIREZIONE TERAMO

PROSEGUENDO SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA DALLA TANGEZIALE EST AL RACCORDO IN USCITA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD SI STA IN CODA TRA SETTEBAGNI E il GRA IN DIREIZONE ROMA

CODE ANCHE SULLA DIRMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA MONTE PORZIO FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

ANCHE SULLA A1 ROMA NAPOLI CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA ANAGNI A VALMONTONE

ANDIAMO SUL RACCORDO ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PONTINA

IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E TRA SALARIA E CASSIA

CODE ANCHE AULLA ROMA TARQUINIA TRA CIVITAVECCHIA SUD E SANTASEVERA IN DIREZIONE ROMA

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA TIBURTINA DA ROVIANO A VICOVARO MANDELA NEI DUE SENSI

CODE PER LAVORI SULLA FLAMINIA ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA GIUNSINIANA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI

SI STA IN CODE ANCHE SULLA CASSIA BIS DA FORMELLO A VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO ROMA

SILLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASSTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR

PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE DOMANI LA CORSA UNITà VELOCE PONZA-FORMIA ORE 7.45 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE 6.45

DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, BUONA SERATA

