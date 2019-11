Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 17 NOVEMBRE 2019 ORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO

RIMANE CHIUSA AL TRAFFICO LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

PER IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA ROMA LIDO LA CIRCOLAZIONE è SOSPESA TRA ACILIA E LIDO CENTRO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

SEMPRE PER IL TRASPORTO SU FERRO, SERVIZIO RALLENTATO PER LA FL5 ROMA – CIVITAVECCHIA – GROSSETO, TRA MONTALTO ED ORBETELLO PER ALLAGAMENTO BINARI

MENTRE LA LINEA FL3 ROMA – VITERBO RISULTA RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO PRESSO GLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE NEI PRESSI DI BASSANO ROMANO, AL MOMENTO RITARDI FINO A 60 MINUTI

INFINE SERVIZIO FERROVIARIO DELLA FL6 ROMA CASSINO RALLENTATO TRA CASSINO E COLLE MATTIA CON RITARDI OLTE I 60 MINUTI

