Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 17 NOVEMBRE 2019 ORE 09:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
CHIUSA L’INTERA TRATTA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA LA STATALE APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA
A GENZANO DI ROMA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ACHILLE GRANDI ALL’ALTEZZA DI VIA DOTTORE FRANCAVILLA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE AD APRILIA SI RALLENTA IN VIA CARROCETO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA CATTANEO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
IL SERVIZIO DELLA LINEA FL5 ROMA, CIVITAVECCHIA GROSSETO PISA RISULTA AL MOMENTO RALLENTATO CON TRENI PARZIALMENTE CANCELLATI O DEVIATI SU PERCORSI ALTERNATIVI, RITARDI FINO 330 MINUTI
RITARDI FINO AD 80 MINUTI PER LA LINEA FL3 ROMA VITERBO
MENTRE TORNA REGOLARE LA ROMA LIDO, SERVIZIO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE CON RESIDUI RITARDI.
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