Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 09:30

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

CHIUSA L’INTERA TRATTA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA LA STATALE APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA

A GENZANO DI ROMA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ACHILLE GRANDI ALL’ALTEZZA DI VIA DOTTORE FRANCAVILLA NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE AD APRILIA SI RALLENTA IN VIA CARROCETO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA CATTANEO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

IL SERVIZIO DELLA LINEA FL5 ROMA, CIVITAVECCHIA GROSSETO PISA RISULTA AL MOMENTO RALLENTATO CON TRENI PARZIALMENTE CANCELLATI O DEVIATI SU PERCORSI ALTERNATIVI, RITARDI FINO 330 MINUTI

RITARDI FINO AD 80 MINUTI PER LA LINEA FL3 ROMA VITERBO

MENTRE TORNA REGOLARE LA ROMA LIDO, SERVIZIO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE CON RESIDUI RITARDI.

