Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 17 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
CHIUSA L’INTERA TRATTA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA LA STATALE APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA A GENZANO RALLENTAMENTI TRA VIA ANGELO RESTA E VIA FRATELLI COLABONA IN DIREZIONE VELLETRI
MENTRE SULLA VIA DEL MARE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA REGIONALE NETTUNENSE IN DIREZIONE ALBANO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA ROMA NAPOLI ALTA VELOCITA RISULTA RALLENTATO PER GUASTO TECNICO AD AFRAGOLA, RITARDI FINO A 30 MINUTI
MENTRE IL SERVIZIO DELLA FL5 ROMA – CIVITAVECCHIA – GROSSETO PISA RIMANE FORTEMENTE RALLENTATO CON RITARDI E POSSIBILI CANCELLAZIONI
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