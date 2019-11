Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 17 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA

CHIUSA L’INTERA TRATTA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA LA STATALE APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA APPIA A GENZANO RALLENTAMENTI TRA VIA ANGELO RESTA E VIA FRATELLI COLABONA IN DIREZIONE VELLETRI

MENTRE SULLA VIA DEL MARE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA REGIONALE NETTUNENSE IN DIREZIONE ALBANO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA ROMA NAPOLI ALTA VELOCITA RISULTA RALLENTATO PER GUASTO TECNICO AD AFRAGOLA, RITARDI FINO A 30 MINUTI

MENTRE IL SERVIZIO DELLA FL5 ROMA – CIVITAVECCHIA – GROSSETO PISA RIMANE FORTEMENTE RALLENTATO CON RITARDI E POSSIBILI CANCELLAZIONI

