Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 17 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI
CHIUSA L’INTERA TRATTA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA LA STATALE APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI TRA VIA LATINA E LA NETTUNENSE NELLE DUE DIREZIONI
RIMANENDO SULLA VIA DEL MARE SI STA IN CODA A POMEZIA TRA VIA MATTEOTTI E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
AD APRILIA SI RALLENTA IN VIA DELLA COGNA ALL’ALTEZZA DI VIA VESUVIO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO IN VIA CASSIA DOVE SI STA IN CODA A CURA DI VETRALLA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA SANT’ANGELO IN DIREZIONE VETRALLA
A CERVETERI TRAFFICO RALLENTATO IN VIA FONTANA MORELLA TRA VIA FRATELLI SOPRANI E VIA RENATO MORELLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
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