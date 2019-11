Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 17 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI

CHIUSA L’INTERA TRATTA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA LA STATALE APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI TRA VIA LATINA E LA NETTUNENSE NELLE DUE DIREZIONI

RIMANENDO SULLA VIA DEL MARE SI STA IN CODA A POMEZIA TRA VIA MATTEOTTI E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

AD APRILIA SI RALLENTA IN VIA DELLA COGNA ALL’ALTEZZA DI VIA VESUVIO NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO IN VIA CASSIA DOVE SI STA IN CODA A CURA DI VETRALLA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA SANT’ANGELO IN DIREZIONE VETRALLA

A CERVETERI TRAFFICO RALLENTATO IN VIA FONTANA MORELLA TRA VIA FRATELLI SOPRANI E VIA RENATO MORELLI NEI DUE SENSI DI MARCIA

