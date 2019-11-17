Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 17 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DANTE DA MAIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMAMENDO IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
SI RALLENTA IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
RIMANENDO SULLA CASILINA A SAN CESAREO SI STA IN CODA TRA VIA MAREMMANA E VIA FILIPPO CORRIDONI IN DIREZIONE ZAGAROLO
CHIUSA L’INTERA TRATTA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA LA STATALE APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA NEI CENTRI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
INFINE SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
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