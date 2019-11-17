Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 17 NOVEMBRE 2019 ORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
PERCORRENDO VIA CASSIA SEMPRE PER INCIDENTE SI STA CODA A SETTEVENE ALL’ALTEZZA DI SETTEVENE PALO IN DIREZIONE ROMA
RALLENTAMENTI IN VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA DANTE DA MAIANO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO IN DIREZIONE MONTECOMPATRI
PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
INFINE CHIUSA L’INTERA TRATTA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA LA STATALE APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA
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