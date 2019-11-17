Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 17 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
NUMEROSI I DISAGI DOVUTI AL MALTEMPO CHE HA INTERESSATO LA REGIONE NELLE ULTIME ORE, NEL DETTAGLIO
RIMANE INTERAMENTE CHIUSA PER ALLAGAMENTI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER CADUTA ALBERI CHIUSE LA SP125 AUSENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 10+000, E LA SP76 DEI SANTI ALL’ALTEZZA DI CASTELFORTE; IN CORSO INTERVENTI DI RIPRISTINO, PRESENTI SUL POSTO VIGILI DEL FUOCO E IL PERSONALE DI ASTRAL SPA.
PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E CASILINA IN INTERNA.
SULLA CASSIA UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CESANO E CAMPAGNANO VERSO VITERBO.
TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA IN DIREZIONE CASSINO PER UN GUASTO AD UN TRENO ALL’ALTEZZA DI ZAGAROLO; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA CIAMPINO E CASSINO.
RALLENTATO INVECE IL SERVIZIO SULLA LINEA FL5 ROMA – CIVITAVECCHIA – GROSSETO PER ALLAGAMENTI.
TRASPORTO MARITTIMO, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA LAZIOMAR PONZA-FORMIA DELLE ORE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral