Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 16:30

NUMEROSI I DISAGI DOVUTI AL MALTEMPO CHE HA INTERESSATO LA REGIONE NELLE ULTIME ORE, NEL DETTAGLIO

RIMANE INTERAMENTE CHIUSA PER ALLAGAMENTI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER CADUTA ALBERI CHIUSE LA SP125 AUSENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 10+000, E LA SP76 DEI SANTI ALL’ALTEZZA DI CASTELFORTE; IN CORSO INTERVENTI DI RIPRISTINO, PRESENTI SUL POSTO VIGILI DEL FUOCO E IL PERSONALE DI ASTRAL SPA.

PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PRENESTINA E CASILINA IN INTERNA, CIROLAZIONE REGOLARE, MENTRE CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SALARIA E BUFALOTTA IN COMPLANARE.

RIMSSO L’INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA TRA CESANO E CAMPAGNANO VERSO VITERBO, ANCHE QUI LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA SCORREVOLE.

TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLAZIONE E’ STATA RIPRISTINATA IN DIREZIONE CASSINO TUTTAVIA PERMANGONO RALLENTAMENTI DI 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA FL5 ROMA – CIVITAVECCHIA – GROSSETO.

