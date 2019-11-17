Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 17 NOVEMBRE 2019 ORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
NUMEROSI I DISAGI DOVUTI AL MALTEMPO CHE HA INTERESSATO LA REGIONE NELLE ULTIME ORE, NEL DETTAGLIO
RIMANE INTERAMENTE CHIUSA PER ALLAGAMENTI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER CADUTA ALBERI CHIUSE ANCHE LA SP125 AUSENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 10+000, E LA SP76 DEI SANTI ALL’ALTEZZA DI CASTELFORTE; IN CORSO INTERVENTI DI RIPRISTINO, PRESENTI SUL POSTO VIGILI DEL FUOCO E IL PERSONALE DI ASTRAL SPA.
PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA SALARIA E BUFALOTTA IN COMPLANARE, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA A DIRAMAZIONE ROMA SUD.
RESTANDO SU QUEST’ULTIMA TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA.
TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE IN DIREZIONE CASSINO, MENTRE E’ RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA DIRETTISSIMA FIRENZE ROMA PER UN GUASTO TRA CHIUSI SUD E ALLERONA, CON RITARDI DI 30 MINUTI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral