Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 17 NOVEMBRE 2019 ORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
NUMEROSI I DISAGI DOVUTI AL MALTEMPO CHE HA INTERESSATO LA REGIONE NELLE ULTIME ORE, NEL DETTAGLIO
RIMANE INTERAMENTE CHIUSA PER ALLAGAMENTI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA SP76 DEI SANTI ALL’ALTEZZA DI CASTELFORTE; IN CORSO INTERVENTI DI RIPRISTINO, PRESENTI SUL POSTO VIGILI DEL FUOCO E IL PERSONALE DI ASTRAL SPA.
E’ STATA RIAPERTA INVECE LA SP125 AUSENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 10+000, CON LIMITE DI VELOCITÀ A 20 KM ORARI.
PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA APPIA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. RESTANDO SUL RACCORDO, CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA SALARIA E BUFALOTTA SULLA COMPLANARE.
SEMPRE TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA SIREZIONE.
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA DIRETTISSIMA FIRENZE ROMA IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE, RISOLTO IL GUASTO TRA CHIUSU SUD E ALLERONA.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral