Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ 17 NOVEMBRE 2019 ORE 18:50 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
NUMEROSI I DISAGI DOVUTI AL MALTEMPO CHE HA INTERESSATO LA REGIONE NELLE ULTIME ORE, NEL DETTAGLIO
RIMANE INTERAMENTE CHIUSA PER ALLAGAMENTI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA SP76 DEI SANTI ALL’ALTEZZA DI CASTELFORTE; SONO ANCORA IN CORSO INTERVENTI DI RIPRISTINO, PRESENTI SUL POSTO VIGILI DEL FUOCO E IL PERSONALE DI ASTRAL SPA.
E’ STATA DA POCO RIAPERTA INVECE LA SP125 AUSENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 10+000, CON LIMITE DI VELOCITÀ A 20 KM ORARI.
PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA APPIA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. PER CURIOSI IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA.
PER TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA SIREZIONE.
INFINE ANTICIPIAMO CHE DOMANI E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO DUNQUE LE CORSE DALLA MEZZANOTTE ALLE 5:30, DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 AL TERMINE DEL SERVIZIO, CHE SARÀ INVECE REGOLARE DALLE 5:30 ALLE 8.30 E DALLE 17.00 ALLE 20:00. LA PROTESTA INTERESSERÀ ANCHE ROMA TPL NELLE MEDESIME FASCE ORARIE.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral