Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 19:30

PER ALLAGEMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA SP76 DEI SANTI ALL’ALTEZZA DI CASTELFORTE; SONO ANCORA IN CORSO INTERVENTI DI RIPRISTINO, PRESENTI SUL POSTO VIGILI DEL FUOCO E IL PERSONALE DI ASTRAL SPA.

E’ STATA RIAPERTA INVECE LA SP125 AUSENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 10+000, CON LIMITE DI VELOCITÀ A 20 KM ORARI.

PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA APPIA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA; CIRCOLAZIONE TORNATA DUNQUE SCORREOVLE.

RESTA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

TRASPORTO PUBBLICO ANTICIPIAMO CHE DOMANI E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO DUNQUE LE CORSE DALLA MEZZANOTTE ALLE 5:30, DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 AL TERMINE DEL SERVIZIO, CHE SARÀ INVECE REGOLARE DALLE 5:30 ALLE 8.30 E DALLE 17.00 ALLE 20:00. LA PROTESTA INTERESSERÀ ANCHE ROMA TPL NELLE MEDESIME FASCE ORARIE.

INFINE TRASPORTO MARITTIMO, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA LAZIOMAR VENTOTENE-FORMIA DELLE 6.45 DI DOMANI MATTINA.

