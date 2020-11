Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 17 NOVEMBRE 2020 ORE 8:35 GIUSEPPPE CUTRUPI

PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CASSIA VEIENTANA, SONO IN CORSO INTERVENTI DI SFALCIO ALBERATURE A CURA DI ANAS ALL’ALTEZZA DEL KM 3+000 IN DIREZIONE ROMA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA VIA DI SANTA CORNELIA E VIA DELLA GIUSTINIANA.

LAVORI IN CORSO SEMPRE A CURA DI ANAS ANCHE SULLA PONTINA, ABBIAMO CODE TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA.

TRAFFICO INTENSO INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREIZONE.

TRAFFICATA ANCHE LA FLAMINIA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO.

CAMBIAMO ARGOMENTO LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN’ALLERTA METEO, DALLA MATTINA DI OGGI E PER LE PROSSIME 18-24 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO VENTI FORTI; RACCOMANDIAMO PRUDENZA.

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.

A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00

