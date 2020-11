Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 17 NOVEMBRE 2020 ORE 10.20 GIUSEPPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

ANCORA PROBLEMI SULLA CASSIA VEIENTANA, CONTINUANO GLI INTERVENTI DI SFALCIO ALBERATURE A CURA DI ANAS ALL’ALTEZZA DEL KM 3+000 IN DIREZIONE ROMA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA.

INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO NELLE DUE DIREZIONI.

PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, PER UN PROBLEMA TECNICO CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATA SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO TRA MANZIANA E CROCICCHIE, I RITARDI SI AGGIRANO INTORNO AI 30 MINUTI.

PROSEGUONO I LAVORI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE A CURA DI ASTRAL SULLA REGIONALE 657 SABINA. FINO AL 4 DICEMBRE PREVISTO IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H TRA I KM 10+500 E 11+200, SIAMO ALL’ALTEZZA DI STIMIGLIANO. GLI INTERVENTI SI CONCENTRANO NELLA FASCIA ORARIA DALLE 7:00 ALLE 19:00.

LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN’ALLERTA METEO, DALLA MATTINA DI OGGI E PER LE PROSSIME 18-24 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO VENTI FORTI; RACCOMANDIAMO PRUDENZA.

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.

A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00

PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL

DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI

Servizio fornito da Astral