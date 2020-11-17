Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2020 ore 12:30

di - 17 Novembre 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 17 NOVEMBRE 2020 ORE 12:20 GIUSEPPPE CUTRUPI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA FLAMINIA ABBIAMO CODE PER LAVORI IN CORSO TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO NELLE DUE DIREZIONI.
    ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA.
    PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE
    RICORDIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN’ALLERTA METEO, PER LE PROSSIME 18-24 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO VENTI FORTI; RACCOMANDIAMO PRUDENZA.
    INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.
    A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00
    PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL
    DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
    Servizio fornito da Astral

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