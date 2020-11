Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 17 NOVEMBRE 2020 ORE 12:20 GIUSEPPPE CUTRUPI

SULLA FLAMINIA ABBIAMO CODE PER LAVORI IN CORSO TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO NELLE DUE DIREZIONI.

ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA.

RICORDIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN’ALLERTA METEO, PER LE PROSSIME 18-24 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO VENTI FORTI; RACCOMANDIAMO PRUDENZA.

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.

A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00

