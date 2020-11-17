Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 17 NOVEMBRE 2020 ORE 18:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE IN COMPLANARE PROVOCA CODE TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL GRA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SULLA SALARIA TRAFFICO INTENSO TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA IN USCITA;
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PALOMBARESE TRA LE MOLETTE E SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
CODE POI SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITA’ DI SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO E SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA IN DIREZIONE APRILIA.
IN ULTIMO, INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO.
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.
A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00
PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral