Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 17 NOVEMBRE 2020 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE O IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SI SEGNALANO RALLENTAMENTI RESIDUI SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-FIRENZE TRA LA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA INVECE LE OPERE CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, SEGNALIAMO CHE PROSEGUONO I LAVORI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE A CURA DI ASTRAL SULLA REGIONALE 657 SABINA. FINO AL 4 DICEMBRE PREVISTO IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H TRA I KM 10+500 E 11+200, SIAMO ALL’ALTEZZA DI STIMIGLIANO. GLI INTERVENTI SI CONCENTRANO NELLA FASCIA ORARIA DALLE 7:00 ALLE 19:00.
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.
A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00
PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL.
ERA L’ULTIMO AGGIORNAMENTO, DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, AUGURIAMO BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
Servizio fornito da Astral