Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2021 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 17 NOVEMBRE 2021 ORE 18:35 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E L’A24, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA CASSIA BIS E DIRAMAZIONE ROMA-NORD E, AVANTI, TRA NOMENTANA E A24.
E SEMPRE SULLA A24, SUL TRATTO URBANO, TRAFFICO SOSTENUTO TRA LA TANGENZIALE E L’A LLACCIO COL GRA IN USCITA.
PER CHI VIAGGIA SULLA TANGENZIALE CODE TRA CORSO DI FRANCIA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI;
SI PROCEDE IN COLONNA SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO VERSO CASTELNUOVO DI PORTO;
TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VIA DEL CASALE DI S. BASILIO NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA CASILINA CODE TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SI STA IN CODA SULLA PONTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA, MENTRE, IN SENSO CONTRARIO, RALLENTAMENTI TRA POMEZIA SUD E APRILIA IN DIREZIONE LATINA;
CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO.
INFINE, TRAFFICO SOSTENUTO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA IN DIREZIONE APRILIA.
RICORDIAMO INFINE CHE IN PROVINCIA DI RIETI, A CAUSA DI UNA FRANA, RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE LA PROVINCIALE 53 VIA SAN VALENTINO: DEVIAZIONI ANCHE PER I BUS COTRAL.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral