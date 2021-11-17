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Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2021 ore 20:30

di - 17 Novembre 2021 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 17 NOVEMBRE 2021 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    CIRCOLAZIONE SCORREVOLE E TRAFFICO RIPRISTINATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
    PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI SULLA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E LABARO IN USCITA;
    SI RALLENTA INOLTRE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO-
    NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.
    SEGNALIAMO INOLTRE CHE PER LAVORI SU VIA FLAMINIA LA LINEA S03 BELLE ARTI È DEVIATA FINO AL 3 DICEMBRE.
    DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
    Servizio fornito da Astral

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