Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 17 NOVEMBRE 2021 ORE 20:20 FEDERICO MONTI

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE E TRAFFICO RIPRISTINATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI SULLA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E LABARO IN USCITA;

SI RALLENTA INOLTRE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO-

NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.

SEGNALIAMO INOLTRE CHE PER LAVORI SU VIA FLAMINIA LA LINEA S03 BELLE ARTI È DEVIATA FINO AL 3 DICEMBRE.

