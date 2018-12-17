Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 07:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
COME SEMPRE IN QUEST’ORARIO IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’;
VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DALLE CONSOLARI; IN VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST;
MAGGIORI DISAGI SI SEGNALANO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VERSO LA CITTA’ SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;
SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA;
RESTANDO NEI PRESSI DEL RACCORDO RALLENTAMENTI LUNGO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DA TORRENOVA VERSO ROMA;
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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