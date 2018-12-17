Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 08:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO;
VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E AURELIA;
NEI PRESSI DEL RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE IN VIA FLAMINIA, TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST;
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON LUNGHE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO;
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DELL’EUR;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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